ＧＭＯインターネットが一時ストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７５９円に買われた。同社はＧＭＯインターネットグループ傘下でインターネットインフラ事業やインターネット広告・メディア事業を展開。１６日にエヌビディア＜NVDA＞の「ＮＶＩＤＩＡＨＧＸＢ３００」のクラウドサービスを国内最速クラスで提供すると発表している。米株式市場においてＡＩ関連株に対する売り