１９日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えるなか、持ち高調整目的の売りが出た。前日のニューヨーク市場で長期債相場が上昇（金利は低下）したことは円債相場の下支え要因となった。 ニューヨーク市場では１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率が市場予想を下回った。１０月分の公表は、政府機関の閉鎖の影響から見送られた。