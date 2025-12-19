横浜ゴムが４日ぶりに反発している。この日午前中に、２５年１２月期単独決算に退職給付信託返還益約１４０億円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。同社では退職給付信託を設定しているが、退職給付債務に対して退職給付信託財産を含む年金資産が積立超過の状態にあり、今後もその状態が継続すると見込まれるため、その一部について返還を受けたという。なお、２５年１２月期連結損益計算書への影響は