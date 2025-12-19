アビスパ福岡は19日、中央大FW北浜琉星の2027シーズン加入内定を発表した。2004年7月15日生まれの北浜は福岡U-15、福岡U-18でプレー。中央大を経て、“古巣”に復帰することとなり、クラブを通じて以下のようにコメントしている。「この度、2027シーズンより、アビスパ福岡に加入することになりました中央大学の北浜琉星です。アビスパ福岡のアカデミーで6年間育てて頂き、再びアビスパ福岡のエンブレムの下で戦えることに熱い