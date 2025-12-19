&TEAM（エンティーム）のEJ（ウィジュ）、NICHOLAS（ニコラス）、MAKI（マキ）、FUMA（フウマ）が、韓国のファッション誌『Marie Claire Korea』1月号に登場。シックなスタイリングで話題を集めている。 【写真】シックなスタイリングが新鮮な&TEAMの4人【写真】EJ、NICHOLAS、MAKI、FUMAの最近のソロショット①～④ ■&TEAMの4人が『Marie Claire Korea』に登場 冬らしい装いに身を包み、ク