コーセル [東証Ｐ] が12月19日昼(11:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結営業損益は6.5億円の赤字(前年同期は6.3億円の黒字)に転落し、従来の6.2億円の黒字予想から一転赤字で着地。 併せて、通期の同損益を従来予想の26.2億円の黒字→8.1億円の赤字(前期は6.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(