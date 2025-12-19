19日前引けの日経平均株価は反発。前日比567.16円（1.16％）高の4万9568.66円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1252、値下がりは292、変わらずは58と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を157.43円押し上げ。次いでアドテスト が90.92円、東エレク が87.24円、フジクラ が19.72円、リクルート が18.65円と続いた。 マイ