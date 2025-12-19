19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数373、値下がり銘柄数185と、値上がりが優勢だった。 個別ではカルナバイオサイエンス、パワーエックスがストップ高。博展、Ｓ＆Ｊ、フロンティアインターナショナル、フィードフォースグループ、ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓなど6銘柄は年初来高値を更新。グローバルウェイ、かっこ、アクアライン、Ａｉロボティクス