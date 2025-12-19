19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 54731 -19.2 41800 ２. 日経Ｄインバ6896 -47.66037 ３. 楽天Ｗブル667539.5 49570 ４. 日経ブル２575911.7 449.8