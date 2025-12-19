北海道・深川市の踏切で2025年12月19日、列車と乗用車が衝突する事故がありました。19日午前9時20分ごろ、深川市深川町にある「深川山3線踏切」で、石狩沼田行きの普通列車（1両編成）と乗用車が衝突しました。この事故で乗用車に乗っていた高齢の男女2人が病院に搬送されましたが、いずれも意識があり会話可能な状態だということです。列車の乗客7人と乗員にけがはありません。留萌線では上下線ともに全線で運転を見合わせていて