12月26日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ロールパンナとアロマちゃん』きょうは、アロマちゃんの、おうちで、キャンドルパーティーが、あるんだよ！メロンパンナと、クリームパンダも、とっても、たのしみにしているよ！そんな、アロマちゃんは、ロールパンナにも、きてほしいみたい。すてきな、キャンドルを、プレゼントできるかな？ほかに…『カレーパンマンとすなぼうや』さばくで、くらしている、すなぼうや