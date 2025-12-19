鹿児島県庁鹿児島県は18日深夜、県が運営する公式フェイスブック（FB）のアカウントに不正なアクセスがあり、投資を呼びかける不適切な投稿を確認したと発表した。「わずか5日間で資金を倍増させる」などとうたい、他のサイトに誘導する内容。職員が気付き既に削除した。被害は確認されていない。県によると、不正アクセスがあったのは「鹿児島県共生・協働センター」のアカウント。17〜18日、投資関連の投稿を見つけた。また