きょう19日に開幕するフィギュアスケート全日本選手権（東京・代々木第一体育館）の女子シングルで、5連覇を狙う坂本花織（シスメックス）の“直筆の手紙”が21日までの期間限定で公開され、話題になっている。直筆手紙全文は以下の通り【坂本の直筆手紙全文】（原文ママ）いつも応援してくださる皆さまへ泣いたり、笑ったり、転んだり、また立ち上がったり。振り返れば、それが私のスケート人生です。温かく見守ってくれる存在