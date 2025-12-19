モデルでタレントの益若つばさ（40）が19日、都内で自身がプロデュースする新ライフスタイルブランド「MEND（メンド）」の記者発表会を開催した。【全身ショット】かっこよ⋯！プロデュースした商品をまとって登場した益若つばさ約2年の準備期間を経て、15日にローンチした同ブランド。これまで『DOLLY WINK』『CandyDoll』『Bambiシリーズ』など数々のヒットコスメをプロデュースし、累計経済効果1000億円規模を生み出し