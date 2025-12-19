トランプ大統領。ホワイトハウス執務室で大統領令に署名する際に発言する様子＝18日/Evan Vucci/AP（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は18日、マリフアナの分類変更を迅速化する大統領令に署名した。医療目的のマリフアナ使用に関する研究を促進させる一方で、完全な合法化は目指していない。トランプ大統領は執務室で、「再分類の大統領令によって、マリフアナ関連の医療研究がはるかに容易になり、恩恵や潜在的危険、将来の