俳優で司会の谷原章介（53）が19日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。牛丼チェーン「吉野家」の卵単品の値段について「倍ですよ」と語った。番組では、卵1パック10個入りの価格が2年前に306円だった「エッグショック」超えの308円となり、過去最高値を記録したと報じた。卵価格の高騰について元東京農業大教授の信岡誠治氏は「1つ目の要因は配合飼料の価格が高止まりをしている。生産コス