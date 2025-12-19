WBA世界バンタム級団体内王座統一戦ボクシングのWBA世界バンタム級団体内王座統一戦12回戦が17日、東京・両国国技館で行われ、同級王者・堤聖也（角海老宝石）が同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）に判定勝ち。一夜明け、都内で会見したことを報告した。一目で分かる異変にネット上の日本人ファンから「心配ですよ…」との声が上がった。一夜明け会見で堤の顔は大きく腫れ上がっていた。鼻を中心に目元や頬がアザだらけ