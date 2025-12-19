元総務相で自民党参院幹事長などを務めた片山虎之助氏が2025年12月18日午後、老衰のため死去した。90歳だった。次男で日本維新の会の片山大介参院議員が同日、Xで報告した。「4年前に倒れてから、ずっと闘病生活を続けてきました」虎之助氏は58年に自治庁（のちの自治省）に入庁し、89年に自民党公認で参院選に出馬し初当選すると、00年の第2次森改造内閣で初入閣を果たした。初代総務相や自民党の参議院幹事長などを歴任。07年の