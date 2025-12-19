高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第60回）が19日に放送され、驚きのラストを迎えると、ネット上には「みんなが叫んだよね」「来週波乱!?」「もう往年の月9か韓ドラじゃん？」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】ヘブン（トミー・バストウ）に怪談を聞かせるトキ（高石あかり）ト