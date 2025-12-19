元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子（６１）が、元ＮＨＫ・武内陶子（６０）アナウンサーのインスタグラムに登場した。武内アナは１９日までに「私の天使、河野景子さん連写です」と河野との２ショットをアップ。番組収録のオフショットと伝え「指ハートを一生懸命やってくださる景子さんかわいい！大島紬がとってもお似合いでした！」とつづった。河野の華やかさは健在。ツヤツヤの肌に、目鼻立ちくっきりの美人