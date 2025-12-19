2008年、インドで13歳の少女が自宅で殺害された。さらに不可解なのは、当初「犯人」と疑われた使用人の男までが、翌日、同じ建物内で殺されていたことだ。裕福な歯科医夫婦、ずさんな初動捜査、錯綜する証言。真相はいまだ闇の中──インド最大級の未解決事件、その始まりを追う。世界中のコールドケースを取り上げた文庫『読んで震えろ！ 世界の未解決ミステリー』（鉄人社）から、その全貌を紹介する。（全2回の1回目／後編を