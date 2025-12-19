京都の新ユニフォームにピクミンが登場京都サンガF.Cは12月19日、来季着用する新ユニフォームデザインが決定したと発表した。トップスポンサーである任天堂株式会社の協力により、人気キャラクター「ピクミン」が特別にデザインされた限定の一着となっており、SNS上では「世界中で爆売れ確定！」「可愛すぎ」と反響が沸き起こっている。今回のユニフォームは、リーグが新たな節目を迎えるにあたり「原点回帰」をコンセプトに制