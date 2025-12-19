岡山市北区表町「晴れの国おかやま館」 冬のわずかな期間しか味わえない、特別感ある岡山の地酒を集めた「おかやま新酒フェア」が2025年12月26日～2026年1月4日、岡山市表町の晴れの国おかやま館で開かれます。（12月30日～1月2日は休業） 備前焼のぐい呑みで地酒を試飲できます。酒の香り、備前焼の口当たり、余韻などを飲み比べることができます。また対象商品3本購入で、お好きなぐい呑み1個がプレゼントさ