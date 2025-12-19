今日19日から明日20日、九州は最高気温が20℃前後まで上がり、季節外れの暖かさになる見込みです。また、明日20日夜を中心に九州は各地で本降りの雨になるでしょう。この先、年末年始にかけて天気の移り変わりが早くなりそうです。暖かい南風明日20日夜は雨脚強まる今日19日の九州は昼過ぎまで晴れる所が多く、最高気温は鹿児島市20℃、福岡市や熊本市は19℃など、11月中旬並みの暖かさになる見込みです。気圧の谷の接近に伴い、