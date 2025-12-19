日本の進歩系週刊誌が、日帝強占期の韓国の抵抗詩人・尹東柱（ユン・ドンジュ）の獄死80周年を迎え、彼の人生と詩の世界を集中的に取り上げた。時事週刊誌「週刊金曜日」は、今月12日発行の第1549号の表紙に尹東柱の写真を掲載し、関連の特集記事を掲載した。同誌は「韓国の詩人・尹東柱が1945年2月16日、福岡刑務所で獄死してから今年で80年が過ぎた」とし、「27歳の短い生涯を終えるまで127篇の詩を残した」と紹介した。さらに「