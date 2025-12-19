中国のあるトリマーが反日感情を理由に日本血統の柴犬を虐待する映像がオンラインで公開され、波紋が広がっている。台湾メディアの民視（FTV）は17日（現地時間）、中国江蘇省で勤務するトリマーが柴犬を虐待する映像がSNS（ソーシャルメディア）で共有されたと報じた。関連映像でトリマーは柴犬の口を手で強く抑え、首を絞めるような行動を繰り返した。犬が苦痛を感じて吠える状況でも暴行は続いた。トリマーは腕で犬の首を抑えて