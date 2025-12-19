18日（現地時間）、米国東部ノースカロライナ州の空港でプライベートジェット機が墜落し、元有名カーレーサーの家族を含む搭乗者7人全員が死亡したと、当局が明らかにした。AP通信によると、「セスナ（Cessna）C550」型のプライベートジェット機は、米国東部時間の午前10時20分ごろ、ノースカロライナ州の大都市シャーロットから北へ約72キロ離れたステーツビル地域空港（Statesville Regional Airport）に着陸しようとした際に墜