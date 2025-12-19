◇切り札は「ばらまき」？…「かつて見たことのない好況」この日の国民向け演説は、来年の中間選挙を前に、トランプ大統領の支持率が下落する中で行われた。こうした状況でトランプ大統領が出した切り札は、大規模な減税をはじめとする、一種の「現金ばらまき」だった。トランプ大統領は「私が最も愛する関税のおかげで、来年には歴史上最大規模の減税を見ることになる」とし、「米国家庭は年間1万〜1万2000ドルを節約できる」と語