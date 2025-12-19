〈深夜にうごめく《般若の物の怪》の正体は…無慈悲な手口で江戸市中を荒らす盗賊一味だった！〉から続く 呉服問屋の泰三が深夜に遭遇した異形の集団は、市中を荒し回っている盗賊一味だった。泰三は”丑の刻参り”が表沙汰になることを恐れ、盗賊たちを目撃したことを番所に知らせなかった……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第36話〈前編〉を読む第38話は12月20日（土）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳126』好評発売中で