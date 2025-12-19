黒田武一郎氏宮内庁の西村泰彦長官（70）が退任し、黒田武一郎次長（65）が新長官に昇格する人事が、19日の閣議で決まった。後任の次長には元警視総監の緒方禎己氏（62）が就任する。いずれも24日付。黒田氏は東大卒で、1982年に自治省（現総務省）に入省した。熊本県副知事や消防庁長官、事務次官などを経て、2023年12月に宮内庁次長に就任した。兵庫県出身。緒方氏は東大卒。87年に警察庁に入庁した。京都府警本部長や警察