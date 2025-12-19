ÈÈºá¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¸µºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº1²Ý·º»ö¤Îº´¡¹ÌÚÀ®»°»á¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡ÖÉã¤¬±ÊÌ²¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ºß¤ê¤·Æü¤ÎÉã¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Ä¤¤1¤«·îÁ°¤ËÂà±¡¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÂà±¡½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¹ø¤ò¹üÀÞ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê¤ä¸íÓëÀ­ÇÙ±ê¤ò´µ¤¤¡¢ÂÎÎÏ¤ò°ìµ¤¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£84ºÐ¡¢¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£