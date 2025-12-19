雪印メグミルクは、宅配専用商品としてラインアップしている牛乳などびん容器商品の販売を継続し、家庭宅配や温浴施設などでの販売拡大に取り組んでいる。12月1日には大阪市北区のグラングリーン大阪にある温浴施設「うめきた温泉 蓮」にて、来場者を対象に「骨・カルシウムセミナー」などの販売推進イベントを催した。「骨・カルシウムセミナー」では、骨の役割や血液中のカルシウムの働き、加齢に伴う骨量の変化などを説明。