瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。昼過ぎ以降も広く晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で14度、津山で13度の見込みです。18日と同じくらいかやや高い気温になります。 20日は低気圧や湿った空気の影響で曇りになり、夜遅くは雨が降る見通しです。朝の最低気温は岡山で6度、津山で4度、高松で7度でしょう。19日朝よりも大幅に気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で16度、津山で1