ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を12月19日正午から22日午後4時59分まで開催する。国内線18路線が対象で、片道運賃は3,790円から。搭乗期間は2026年1月5日から4月22日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。・東京/成田発着大阪/関西（3,69