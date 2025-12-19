UEFA（欧州サッカー連盟）は12月18日、欧州王者と南米覇者が相まみえるフィナリッシマ2026の開催が決定したと発表した。UEFAとCONMEBOL（南米サッカー連盟）により創設された本大会は、今回で２度目の開催。１回目は、EURO2020を制したイタリア代表とコパ・アメリカ2021優勝国のアルゼンチン代表が対戦し、後者が３−０で勝利した。 迎える第２回は、EURO2024で優勝したスペイン代表とコパ・アメリカ連覇のアルゼンチン