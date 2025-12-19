井上との“サウジ決戦”に挑むピカソ(C)Getty Images2025年を締めくくる大一番が間近に迫っている。来る12月27日（現地時間）にサウジアラビアのリヤドで開催されるボクシング興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」で、世界4団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）が、WBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）を迎える防衛戦だ。【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥