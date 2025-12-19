メジャー移籍を目指す村上に短期契約の可能性が浮上した(C)Getty Imagesヤクルトからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指している村上宗隆について、短期契約の可能性があることを、米ポッドキャスト番組『Foul Territory』に出演したケン・ローゼンタール記者が伝えている。【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村上宗隆が逆方向へ驚愕の一発同記者は、村上が守備面への不安や三振が多いことが懸念されると