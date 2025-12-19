乃木坂46の井上和（20）が19日までに自身のインスタグラムを更新。白ダウンコートの冬コーデショットを公開した。自身のインスタグラムで「イルミネーションって綺麗だね」とつづった。イルミネーションを背景に白ダウンコートの冬コーデ姿を投稿した。ファンから「可愛すぎる」「なぎちゃん×イルミ=最強」「美女とイルミネーションは映えるね」「これは圧倒的彼女」「もこもこなぎ素敵」などの声が上がった。