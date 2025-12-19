ÆüËÜ¶¶¥ê¥Ð¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï12·î14Æü¤«¤é¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ºÆ³«È¯»ö¶È¤Î¹©»öÍÑ²¾°Ï¤¤¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM¡×¤ÎÂè»°ÃÆ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯11·îÃæ¤Þ¤Ç¡£¡ÖÆüËÜ¶¶¼¼Ä®°ìÃúÌÜÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Î¹©»öÍÑ²¾°Ï¤¤Áõ¾þÆ±´ë²è¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¹©»ö´ü´ÖÃæ¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤È¥¨¥ê¥¢¤Î²óÍ·À­¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¶¼¼Ä®°ìÃúÌÜÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Î²òÂÎ