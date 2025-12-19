Ｍリーグ所属のプロ雀士で、タレントの岡田紗佳（３１）が１８日、インスタグラムを更新。「ボブに戻りました」と、新ヘアスタイルを投稿した。グラビアやバラエティ番組などでも活躍する岡田。「せっかく伸びているからレイヤーカットで」とさまざまな角度から映した動画も掲載し、反響を集めた。９２万超のフォロワーがいるインスタのコメント欄には「美しい」、「毛先がめっちゃイイ感じ」、「ロングもいいけどボブも素敵