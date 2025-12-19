スターバックス コーヒー ジャパンは、歴史、文化、芸術が豊かに織りなす東京・谷中に、地元で活動する若手アーティストや芸術、美術を学ぶ学生、地域と共創しながら、アートを通じて未来を育む「スターバックス カフェ＆アートギャラリー 谷中御殿坂」を2026年3月28日にオープンする。「スターバックス カフェ＆アートギャラリー 谷中御殿坂」「スターバックス カフェ＆アートギャラリー 谷中御殿坂」は、谷中銀座に続く御殿坂に