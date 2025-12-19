元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が19日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。高市早苗首相の台湾有事発言をめぐる日中関係の悪化、経済損失について、元同局社員・玉川徹氏と議論がヒートアップするひと幕があった。11月14日に中国政府が日本への渡航自粛を要請してから1カ月が過ぎた。今冬の関空発着の中国路線は最大で34％減ると見られている。訪日客は前年比22.8％増だった10月に比べ、11月は3.0%増