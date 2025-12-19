音楽プロデューサーで実業家のＳＫＹ−ＨＩこと、日高光啓の事務所・ＢＭＳＧが１９日、公式サイトでコメントを発表。ＮＥＷＳポストセブンで報じられた未成年女性アイドルとの深夜の面会について説明した。公式サイトには「一部メディアによる報道について」と題した文書がアップ。「本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深