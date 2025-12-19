俳優・伊東美咲（48）の最新ショットに、驚きの声が寄せられている。【映像】20年前の伊東美咲＆驚きの最新ショット（複数カット）ファッション雑誌『CanCam』の専属モデルを経て、2000年に俳優デビューした伊東。2005年にフジテレビ系で放送されたドラマ『電車男』では、ヒロインのエルメスを演じ、人気俳優として活躍していた。私生活では、32歳の時に結婚し、3人の子どもが誕生。現在は移住先のシンガポールが生活の拠点