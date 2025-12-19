冬になると、加湿器や暖房器具、電気ケトルなどの利用が増えると思いますが、危険なタコ足配線、していませんか?/⛄冬は「たこ足配線」に注意!＼. 冬はストーブや加湿器など家電の使用が増えますが、「延長コードの最大消費電力」を「接続している製品の消費電力の合計値」が超えていないか確認しましょう!. ※消費電力の大きな製品は取説で延長コードの使用が禁止されているものもあります。 (@NITE_JPより引用)ついついやっ