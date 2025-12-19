丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は12月19日より、オリジナルグッズとお得なクーポンが入った「なか卯の福袋」を数量限定で販売する。「なか卯の福袋」「なか卯の福袋」は、落ち着いた風合いで大容量の「トートバッグ」(約タテ28.5×ヨコ34.5×マチ21?)と、なか卯の“こだわり卵”をモチーフにしたデザインのふわふわの「ブランケット」(約タテ70×ヨコ100?)、店舗でも使用されている「赤さじ」(長さ約20?)、そして、すべてのメイン