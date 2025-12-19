時代劇専門チャンネルでは、12月開催「ミュージカル『薄桜鬼』HAKU-MYU LIVE 4」キャストの久保田秀敏、樋口裕太、輝馬、北村健人、大海将一郎、井俣太良が出演する特別番組『集まれ！薄ミュ大感謝祭』を、20日(23:00〜)に放送する(リピート放送は、1月9日23:00〜、同23日25:30〜)。『集まれ！薄ミュ大感謝祭』時代劇専門チャンネルで展開中の特集「年忘れ！ミュージカル『薄桜鬼』〜年末大感謝祭〜」の中で放送されるこの番組は、