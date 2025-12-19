ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は12月19日より、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋 2026」を、数量限定で販売する。「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」今年の福袋は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズ4点と、4,800円分の「お食事クーポン」がセットに