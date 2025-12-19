■このままでは生活が破綻してしまう国民健康保険料（以下、国保料）が高すぎる。私の居住地（東京都内）では、40代大人1人と子ども1人の2人世帯で所得600万円（給与収入に換算すると約800万円相当）の場合、なんと「年間約99万円」の国保料だ。3年前の令和4年では同所得で年間約88万円の国保料だった。それでも十分に高いが、3年で11万円も上がっている。日本で約2500万人が加入している国民健康保険は、誰しも一生に一度はお世話