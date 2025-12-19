株式会社グレープストーンは、「東京ばな奈ワールド」と「ちいかわ」(©ナガノ)がコラボレーションした『ちいかわバナナプリンケーキ』を、2025年12月22日(月)10:00より、公式オンラインショップ「パクとモグ」にて期間限定で販売する。販売期間は2026年1月8日(木)頃までを予定。受注期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となる。「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ